V Sloveniji na obisku ena od najvplivnejših žensk arabskega sveta

Ljubljana, 12. maja - Na obisku v Sloveniji je članica izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije in ustanoviteljica Palestinskega gibanja za globalni dialog in demokracijo Hanan Ašravi. Danes se je srečala z državno sekretarko na ministrstvu za zunanje zadeve Darjo Bavdaž Kuret in študenti ljubljanske fakultete za družbene vede.