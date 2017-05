Evropska romska zveza zelo kritična do ustanov EU

Murska Sobota, 12. maja - Evropska romska zveza (ERZ) je zelo kritična do ustanov EU, očita jim protiromski ustroj ter da se nočejo ukvarjati z Romi in jim priznati, da so evropski državljani. Zato bo nanjo pritisnila s političnim aktivizmom na nacionalni in regionalni ravni, je današnje sporočilo z dvodnevne mednarodne romske konference v Murski Soboti.