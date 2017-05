Na Vrhniki slovesno ob ponovni vzpostavitvi poveljstva sil Slovenske vojske

Vrhnika, 12. maja - Na Vrhniki je danes potekala slovesnost ob vnovični vzpostavitvi poveljstva sil Slovenske vojske. Slavnostna govornica, ministrica za obrambo Andreja Katič je ob tem izpostavila pričakovanje, da ne bo prišlo do podvajanja procesov med generalštabom in poveljstvom sil, ter da bo imelo slednje jasno definirane odgovornosti in pristojnosti.