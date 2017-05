Zveza potrošnikov bo dvojno kakovost živil preverjala do 30. junija

Ljubljana, 12. maja - Ministrstvo za kmetijstvo in Zveza potrošnikov Slovenije sta podpisala sodelovanje v okviru projekta Preverjanje dvojne kakovosti živil, so za STA potrdili na zvezi. Tam bodo sedaj določili ustrezen nabor živil blagovnih in trgovskih znamk, ki jih bodo nakupili v Sloveniji in Avstriji.