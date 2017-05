Dela Jean-Michela Basquiata v ospredju sezone newyorških dražb

New York, 14. maja - Dela ameriškega umetnika haitijsko-portoriških korenin Jean-Michela Basquiata so še 30 let po njegovi smrti zelo iskana in na dražbah dosegajo vrtoglave zneske. Zaznamovala bodo tudi letošnjo sezono newyorških dražb, saj bosta osrednji newyorški avkcijski hiši Christie's in Sotheby's prihodnji teden na dražbah ponudili kar 14 njegovih umetnin.