Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 12. maja - Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, tudi posamezne nevihte. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, v vzhodnih krajih do okoli 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.