Združenje novinarjev in publicistov obsoja napad na novinarko Petro Janša

Ljubljana, 12. maja - Združenje novinarjev in publicistov ostro obsoja napad na novinarko Demokracije Petro Janša, ki se je zgodil na četrtkovem shodu Odbora 2014 pred vrhovnim sodiščem, ko je želela novinarka nasprotnike shoda fotografirati, eden od njih pa jo je prijel za roko in poškodoval. Ob tem pričakujejo, da se bodo na to odzvale tudi pristojne inštitucije.