Ljubljana bogatejša za novo malo pivovarno

Ljubljana, 12. maja - Medtem ko je varjenje piva vedno bolj priljubljeno in se število malih pivovarn v Sloveniji povečuje, je od danes Ljubljana bogatejša še za eno. V ljubljanskih Črnučah je vrata odprla pivovarna Loo-blah-nah, ki naenkrat lahko zvari 2000 litrov piva. Kot so sporočili, so s tem največja samostojna (kraft) varilnica piva v Ljubljani.