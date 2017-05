V Občini Semič partnerski projekt Misterion - Doživetje skrivnosti voda

Semič, 13. maja - Belokranjski Občini Semič so kot vodilnemu partnerju projekta Misterion - Doživetje skrivnosti voda na javnem razpisu programa sodelovanja Interreg med Slovenijo in Hrvaško do leta 2020 odobrili sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku dober milijon evrov. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 1,24 milijona evrov.