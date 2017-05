Tovarna olja Gea z višjo dividendo, kompromisom glede povečanja kapitala

Slovenska Bistrica, 12. maja - Delničarji Tovarne olja Gea so danes podprli nasprotni predlog, po katerem bo družba izplačala 0,25 evra bruto dividende na delnico, namesto sprva predlaganih 0,15 evra. Glede sprememb statuta so sprejeli kompromisni predlog, da bo povečanje kapitala mogoče z denarnimi in stvarnimi vložki, delničarji pa bodo imeli prednostno pravico.