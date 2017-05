New York, 14. maja - Kolumbijska pevka Shakira bo po triletnem premoru 26. maja izdala nov album El Dorado. Na njem bo 13 skladb, med katerimi jih bo nekaj v angleščini in nekaj v španščini. To bo njej 11. studijski album, ki bo sledil prejšnjemu iz leta 2014, ki ga je naslovila po sebi - Shakira.