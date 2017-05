Norveška namerava izdelati prvo avtonomno električno ladjo

Oslo, 14. maja - Norveška namerava izdelati in prihodnje leto splaviti prvo avtonomno in povsem električno ladjo, s katero bi po navedbah avtorjev projekta prihranili 40.000 prevozov s tovornimi vozili letno. Ladja bo imela 65 navtičnih milj dosega in hitrost med 12 in 15 vozli, prevažala pa bo lahko okoli 100 tovornih zabojnikov.