V večjih slovenskih zaporih omogočena trgovinska oskrba zaprtih

Ljubljana/Dob, 13. maja - V večjih slovenskih zaporih, poleg Doba še v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju, zaradi posebnosti okolja in potreb zaprtih znotraj zavoda zagotavljajo trgovinsko dejavnost s ponudbo določenih izdelkov. V zaporih na Dobu pa je ob trgovini za zaprte tem in njihovim obiskovalcem na voljo tudi določena gostinska ponudba.