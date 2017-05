Komisarka Violeta Bulc pozvala koroške župane in gospodarstvenike k povezovanju

Ravne na Koroškem, 12. maja - Na Koroškem se danes mudi evropska komisarka Violeta Bulc. Na pogovoru z župani in gospodarstveniki Mežiške doline na Ravnah na Koroškem je izpostavila možne vire financiranja različnih projektov in pomen dobrega načrtovanja projektov, pri tem pa pozvala k povezovanju in ustrezni predstavitvi dodane vrednosti načrtovanih regijskih projektov.