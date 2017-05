Predsednik Pahor ta konec tedna na konferenco v Budvo

Budva, 12. maja - Predsednik republike Borut Pahor se bo v soboto v črnogorski Budvi udeležil foruma To be secure (2BS), ki je letos posvečen opredelitvi in ponovni opredelitvi odnosov ZDA-Nato-Rusija. Ob robu foruma se bo Pahor sestal s črnogorskim predsednikom Filipom Vujanovićem, pa tudi s hrvaško kolegico Kolindo Grabar Kitarović.