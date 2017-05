Podjetje Merkscha načrtuje prenovo stavbe v središču Celja

Celje, 13. maja - Podjetje Merkscha načrtuje prenovo nekdanje poslovne stavbe celjske družbe PSZ v središču Celja. Gre za območje med Kocenovo ulico nasproti hotela Evropa in Glavnim trgom. Direktor in solastnik Peter Merkscha je dejal, da so leta 2014 kupili hišo na Glavnem trgu 4, v kateri bodo uredili poslovno-stanovanjski kompleks.