Prireja mesa lani večja, jajc nekoliko manj

Ljubljana, 12. maja - Prireja govejega, prašičjega, perutninskega in kozjega mesa je bila lani po začasnih podatkih statističnega urada večja kot leto prej. Govejega mesa smo priredili 44.400 ton, prašičjega 29.000 ton, perutninskega 66.000 ton, ovčjega 1300 ton in 300 ton kozjega mesa. Namolzli smo tudi več mleka, so pa kokoši znesle nekoliko manj jajc.