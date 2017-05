Ledeni možje in uscana Zofka letos prinašajo razmeroma toplo, a nestanovitno vreme

Ljubljana, 12. maja - Od danes do nedelje godujejo sv. Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki so po ljudskem izročilu zaradi pogostega hladnega vremena v tem času znani kot ledeni možje. Letošnji ledeni možje in uscana Zofka, ki goduje v ponedeljek, bodo glede na napovedi meteorologov prinesli razmeroma toplo, a nestanovitno vreme.