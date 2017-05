V Tržiču že 45. mednarodni dnevi mineralov in fosilov

Tržič, 13. maja - Turistično društvo Tržič, Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter Občina Tržič pripravljajo že 45. Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja (Minfos), ki bodo danes in v nedeljo potekali v Tržiču. Na letošnji prireditvi bo v ospredju predstavitev geološkega bogastva Dolenjske, Notranjske in Bele krajine.