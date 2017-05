Policija išče roparja specializirane prodajalne v Kamniku

Kamnik, 12. maja - Neznanec je v četrtek okoli 15.30 oropal specializirano prodajalno v Kamniku. Na kraju so posredovali policisti, ki so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, v iskanje storilca so vključili tudi policijski helikopter. Storilca še niso izsledili, prodajalec pa v dogodku ni bil poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.