Slovenske kmetije vabijo v Ljubljano na kulinarično doživetje

Ljubljana, 13. maja - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije danes vabi na Pogačarjev trg v Ljubljani, kjer bo potekalo Podeželje v mestu - dobrote slovenskih kmetij. Izbrane kmetije bodo v pokušino in nakup ponudile svoje pridelke in izdelke, ocenjene z znaki kakovosti na 28. razstavi Dobrote slovenskih kmetij. Dogodek bo spremljal kulturni program in delavnice.