Brazilija razglasila konec izrednih razmer zaradi zike

Brasilia, 12. maja - Brazilija je v četrtek razglasila konec izrednih razmer, ki so jih zaradi epidemije virusa zika uvedli pred 18 meseci. Od januarja do aprila so zabeležili le 7911 novih obolenj, v primerjavi s 170.000 primeri v enakem obdobju lani, je sporočilo brazilsko zdravstveno ministrstvo.