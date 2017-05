Arktični svet sprejel deklaracijo o boju proti podnebnim spremembam

Anchorage, 12. maja - Osem držav je na Arktičnem svetu v četrtek v Fairbanksu na Aljaski sprejelo deklaracijo, v kateri so pozvali k večjim naporom v boju proti podnebnim spremembam v severni polarni regiji, čeprav se ZDA še niso uskladile glede svoje podnebne politike in so skeptične do klimatskih sprememb, piše nemška tiskovna agencija dpa.