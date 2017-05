Čehi šele v podaljšku strli odpor Norvežanov

Pariz/Köln, 11. maja - Današnji derbi skupine A na hokejskem svetovnem prvenstvu v Kölnu med Švedsko in Latvijo so dobili Švedi z 2:0, z zmago proti Danski s 3:0 pa so Rusi prevzeli vodstvo v tej skupini. V skupini B, v kateri igra tudi Slovenija, je Kanada v Parizu po hudem boju ugnala Francijo s 3:2, Čehi pa so šele v podaljšku z 1:0 strli odpor Norvežanov.