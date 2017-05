Svet UKC Ljubljana zavrnil sanacijske ukrepe vodstva za stabilizacijo poslovanja

Ljubljana, 11. maja - Člani sveta UKC Ljubljana niso bili zadovoljni s sanacijskimi ukrepi za stabilizacijo poslovanja, ki jih je predstavilo vodstvo UKC, zato so jih soglasno zavrnili. Po besedah predsednika sveta Tomaža Glažarja predstavljeni ukrepi niso imeli točno določenih ciljev, kje so možni prihranki, do kdaj bodo izpolnjeni in kdo so odgovorni za izvajanje.