Reflex mora v dveh mesecih pripraviti načrt prestrukturiranja

Gornja Radgona, 13. maja - Steklarsko podjetje Reflex iz Gornje Radgone, ki je v postopku prisilne poravnave, mora načrt prestrukturiranja pripraviti do 7. julija. Ta rok se sicer lahko podaljša za dva meseca, informacij, kaj se dogaja in kje vse so razlogi za težave, pa v podjetju ne dajejo.