Na forumu EUSAIR pozdravili predlog Slovenije za skupno delovanje na področju migracij

Atene, 11. maja - Na skupnem ministrskem srečanju Sveta Jadransko-jonske pobude in foruma strategije EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) v grški Ioannini so predstavniki osmih držav sprejeli skupno deklaracijo, ki med drugim pozdravlja predlog Slovenije za skupno delovanje držav foruma na področju migracij, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.