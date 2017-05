Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je Evropska komisija Sloveniji izdala soglasje za prodajo NLB v dveh korakih. Pisale so tudi o poslovanju skupine Krka v prvem desetletju in o tem, da podjetje SES, ki upravlja s 30 nakupovalnimi središči po Evropi, junija začenja z gradnjo nakupovalnega centra v Šiški.