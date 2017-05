Madrid, 11. maja - Hrvaški teniški igralec Borna Ćorić je priredil prvovrstno presenečenje na mastersu v Madridu z nagradnim skladom 6,4 milijona evrov, saj je v osmini finala izločil prvega igralca na svetu in prvega nosilca turnirja, Britanca Andyja Murrayja. Komaj 20-letni Hrvat in trenutno 59. igralec na lestvici ATP je zmagal s 6:3 in 6:3.