Odraslim s cerebralno paralizo sistematično spremljanje in celovito zdravstveno oskrbo

Ljubljana, 11. maja - Odraslih s cerebralno paralizo je približno trikrat več kot otrok, a je večina diagnostičnih, terapevtskih in socialnih programov namenjena otrokom s paralizo. Zaradi specifičnih težav in zgodnejših procesov staranja teh oseb je treba zagotoviti sistematično spremljanje in zdravstveno oskrbo odraslih s cerebralno paralizo, so poudarili na posvetu.