V New Orleansu odstranjujejo spomenike poraženim voditeljem južnjaške konfederacije

New Orleans, 11. maja - Mesto New Orleans je danes zelo zgodaj zjutraj, še v temi, odstranilo spomenik predsednika južnjaške konfederacije Jeffersona Davisa, za varnost in red pa je morala sredi dveh skupin protestnikov skrbeti policija. Mestni svet New Orleansa je leta 2015 odločil, da morajo tovrstne spomenike odstraniti.