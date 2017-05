Na Koroškem se bodo spomnili zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh

Prevalje, 13. maja - Potem ko je Evropa že od 9. maja 1945 slavila zmago nad fašizmom in nacizmom, so na Koroškem vse do 15. maja 1945 potekali še zadnji boji 2. svetovne vojne na evropskih tleh. V spomin na te boje bo danes ob 11. uri pri spomeniku Svobodi in miru na Poljani pri Prevaljah potekala slovesnost, na kateri bo osrednji govornik zgodovinar Martin Premk.