Ljubljana, 11. maja - Lavrinovo diplomo za leto 2017 prejme Ljudmil Dimitrov. Društvo slovenskih književnih prevajalcev mu z njo izreka priznanje za prevajalski opus in njegovo estetsko dovršenost ter za dejavno in plodno posredniško vlogo med slovensko in bolgarsko kulturo. Diplomo mu bodo izročili na večeru slovenskega prevajanja 8. junija v Cankarjevem domu.