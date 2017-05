Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor za skoraj odstotek

Ljubljana, 11. maja - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 789,11 točke, kar je 7,50 točke oziroma 0,96 odstotka več kot v sredo. Med delnicami, ki imajo v indeksu večjo težo, so največjo rast zabeležile delnice Luke Koper, edine, ki so se znižale, pa so delnice Gorenja.