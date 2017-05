Steve McQueen bo režiral dokumentarec o Tupacu

New York, 12. maja - Režiser Steve McQueen, ki je leta 2014 prejel oskarja za film 12 let suženj, se bo tokrat lotil režije dokumentarca o slovitem, v 90. letih minulega stoletja preminulem raperju Tupacu. Pri delu bo tesno sodeloval z raperjevo družino in poskrbel za glasbenikovo čim bolj avtentično predstavitev. Letos bosta luč sveta ugledala še dva filma o Tupacu.