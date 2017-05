Slovenija in Črna gora bosta tudi v prihodnje krepili sodelovanje na obrambnem področju

Podgorica, 11. maja - Ministrica za obrambo Andreja Katič se je na povabilo ministra za obrambo Črne gore Predraga Boškovića mudila na dvodnevnem uradnem obisku v Črni gori. Ministra sta potrdila dobro in uspešno dvostransko sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju ter dejala, da bosta sodelovanje še okrepila v okviru zveze Nato, so sporočili z ministrstva.