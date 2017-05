Dobrih 400.000 evrov za projekt poplavne varnosti v občini Ig

Ljubljana, 11. maja - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je z županom Občine Ig Janezom Cimpermanom in direktorjem državne direkcije za vode Tomažem Prohinarjem podpisala sporazum o sofinanciranju dobrih 400.000 evrov vrednega projekta gradnje protipoplavne zaščite pri naseljih Brest in Tomišelj. Dela bodo predvidoma izvedena do konca prihodnjega leta.