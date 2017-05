Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 11. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele v rdečem. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razočarali slabši poslovni rezultati verige veleblagovnic Macy's, ki je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 70 milijonov dolarjev dobička, kar je 39 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.