Pisatelji na Bledu o novem humanizmu in preprečevanju vojn

Bled, 11. maja - Na današnji okrogli mizi Mirovnega odbora Mednarodnega Pena v okviru 49. mednarodnega blejskega srečanja pisateljev so udeleženci razpravljali o vojni in miru. V želji po ustavitvi in preprečevanju vojn so spregovorili o potrebi po odkrivanju vzrokov zanje in o novem humanizmu.