Helios odprl štiri milijone evrov vredno novo skladišče

Medvode, 11. maja - V Preski, v enem izmed dveh obratov največje Heliosove tovarne Helios TBLUS, so danes odprli novo visokoregalno skladišče za končne izdelke. Skladišče ima površino 2100 kvadratnih metrov in 5400 paletnih mest, vrednost investicije pa je znašala štiri milijone evrov, so sporočili iz družbe.