Zaposleni v celjskem podjetju naj bi za tehnične preglede jemal podkupnine

Celje, 11. maja - Celjski kriminalisti so pred meseci prišli do podatkov, da nekdo od zaposlenih v enem izmed podjetij na območju Celja, kjer opravljajo tehnične preglede, prejema podkupnine. V preiskavi so ugotovili, da naj bi 59-letni Celjan sprejemal denar, v zameno pa naj bi izpolnil zapisnik o tehnično brezhibnem vozilu, čeprav ni bilo.