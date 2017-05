S Čehi odločno in brez vnaprejšnje predaje

Pariz, 11. maja - Slovenska hokejska reprezentanca ima do konca predtekmovanja svetovnega prvenstva elitne skupine v Parizu še tri tekme. Prva jo čaka v petek proti Češki, sledita pa še bržčas odločilni dvoboj z Belorusijo v soboto in z domačinom Francijo v ponedeljek. Slovenci že prvega od treh pričakujejo optimistično in upajo na presenečenje.