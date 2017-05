Košarkarji Sixt Primorske s prvo okrepitvijo

Koper, 11. maja - Košarkarji Sixt Primorske so že, čeprav sezone uradno še ni konec, prišli do prve okrepitve. To bo Koprčan Alen Hodžić, ki je v letošnji sezoni igral za Hopse s Polzele, svoje prve korake pa je naredil v zdajšnjem pomladku Sixt Primorske, ekipi Koš Koper, so danes zapisali na spletni strani koprskega prvoligaša.