Tedenski pregled - svet od 12. do 18. 5.

pripravil Jure Kos

Ljubljana, 19. maja - Številna podjetja in ustanove v več kot 150 državah je prizadel obsežen kibernetski napad. Ameriški predsednik Donald Trump se je znašel pod hudim pritiskom zaradi domnevnih poskusov vplivanja na odpuščenega direktorja FBI Jamesa Comeyja in razkritja zaupnih informacij Rusom. Avstrijske stranke so se dogovorile za predčasne parlamentarne volitve.