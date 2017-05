Brglez obsodil Turnškovo in Mahničevo ravnanje na seji odbora za obrambo

Ljubljana, 11. maja - Predsednik DZ Milan Brglez je danes obsodil in obžaloval ekscese, ki so se zgodili na seji odbora DZ za obrambo, "tako s strani predsednika ZZB NOB Tita Turnška kot tudi s strani predsednika odbora za obrambo Žana Mahniča". Z obema se je tudi sestal. Brglez meni, da besedišču, ki je bilo na seji uporabljeno, ni in ne sme biti mesta v DZ.