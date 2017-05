Z boksarjem Dejanom Zavcem začetek Drava festivala

Maribor, 19. maja - Z zabavnim triatlonom, na katerem se bosta v Drava Centru na Limbuškem nabrežju pomerila ambasador festivala Dejan Zavec in kralj Drave Borut Rojs, se bo danes začel 2. Drava festival. Vse do 16. julija bo s serijo izobraževalnih, športnih in kulturnih dogodkov vzdolž celotne Drave v Sloveniji spodbujal življenje na in ob reki.