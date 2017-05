Filmski festival Kino Otok se bo letos oziral v zgodovino

Ljubljana, 11. maja - Filmski festival Kino Otok bo v 13. izdaji ponudil več novosti, od programa za filmske profesionalce Fokus do novih prizorišč v obalno-kraški regiji. Tematsko se bo oziral v zgodovino, ki je po besedah selektorice filmskega programa Varje Močnik preplet intimnih in objektivnih zgodb. Osrednji program bo potekal od 31. maja do 4. junija v Izoli.