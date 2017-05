Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 11. maja - Vlada je danes sprejela poročilo o razvoju za letos, v katerem Umar ugotavlja, da Slovenija po poslabšanju v krizi zadnja leta napreduje na področju gospodarskega razvoja in blaginje prebivalstva, manjši so tudi pritiski na okolje. Ustanovila je tudi medresorsko delovno skupino za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v ustavo.