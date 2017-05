Vlada se je seznanila s predlogi možnih ukrepov na področju kulture in civilne družbe

Ljubljana, 11. maja - Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o pregledu izdatkov in s predlogi možnih ukrepov v kulturi in civilni družbi. Po mnenju delovne skupine so ključne spremembe uveljavljanje meril kakovosti, določanje meril odgovornosti in s tem meril za financiranje javnih zavodov in uveljavitev fleksibilnejšega sistema delovnih razmerij v zavodih.