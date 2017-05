V Sloveniji muzikal po svetovni uspešnici Moje pesmi, moje sanje

Ljubljana, 11. maja - V Hali Tivoli bo 26. maja premiera muzikala Moje pesmi moje sanje oz. slovenska različica svetovne uspešnice The Sound of Music, ki je bila krstno izvedena na Broadwayu leta 1959 in uspeh doživela tudi s filmom z Julie Andrews v glavni vlogi. V slovenskem muzikalu bo v vlogi Marie nastopila Eva Černe, stotnika bo upodobil Boštjan Romih.